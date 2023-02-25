Подмосковье 25 февраля 2023, 15:31 Певец Олег Газманов призвал жителей Подмосковья перевозить детей только в спецкреслах

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Певец Олег Газманов призвал жителей Московской области перевозить своих детей в специальных креслах. Культурный деятель поучаствовал в социальном раунде «Маленький пассажир — большая ответственность».

«Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения. Соблюдайте ПДД. Перевозите своих детей только в детском кресле», — заявил автор и исполнитель Олег Газманов.

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В противном случае водителю грозит штраф в три тысячи рублей. В эти выходные инспекторы ГИБДД провели заключительные проверки в Реутове.

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«Перевозка детей младше семи лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. От семи до 11 лет — с использованием устройств или ремней безопасности», — сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД «Балашихинское» Екатерина Зайцева.

Проверки на дорогах с окончанием раунда продолжатся. Рейды будут проводить раз в месяц.

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