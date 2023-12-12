Подмосковье 12 декабря 2023, 15:27 Певец Митя Фомин выступил на предновогоднем форуме для предпринимателей Подмосковья Мининвест

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Форум «Мой бизнес. Елка „100% Подмосковье“» для подмосковных предпринимателей состоится 15 и 16 декабря. Для гостей выступил певец и телеведущий Митя Фомин. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выступление знаменитости запланировали на 15 декабря в 19:00. Помимо этого, на форуме состоится выставка-ярмарка с новогодними товарами и подарками. Также для гостей организуют более 20 мастер-классов, в том числен по росписи пряников, восковых свечей, игрушек ил вторсырья и другого.

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Мероприятие организовали в гастроквартале «Три вокзала. Депо» по адресу: Москва, Новорязанская улица, 23 строение 1. Помимо развлечений перед предпринимателями выступят эксперты, такие как генпродюсер TenChat Диана Кожохова, основатель компании «Практика SMM» Сергей Федюнин и другие.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за 10 месяцев 2023 года промышленность Подмосковья выросла на 13,2%.

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