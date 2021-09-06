Певец Jony выступил на Дне города в Реутове

В День города у жителей Реутова был повод встать пораньше, надеть любимые кроссовки и отправиться на легкоатлетический забег. Участников разделили на группы, чтобы молодые соревновались с молодыми, а взрослые с взрослыми. Медали и дипломы победители получили из рук главы города Станислава Каторова и депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

«Несмотря на погоду, даже солнышко на какое-то время появилось, поддержало нас. И я уверен, что сегодняшний день жители запомнят как позитивный и бодрый», — сказал Станислав Каторов, глава городского округа Реутов.

Спортивная программа на этом не закончилась. Гости праздника пробовали свои силы в стритболе, волейболе и настольном теннисе. Для маленьких жителей округа выступили трансформеры и прошло шоу ростовых кукол.

Закончилось празднование концертом. В этом году пригласили поп-звезду Jony — он, конечно же, стал хедлайнером. Музыкант спел свой хит «Комета». Перед ним выступили группы «Республика», «Калейдоскоп», MANA PROJECT. А в 22 часа по традиции небо озарил праздничный салют.