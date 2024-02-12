Подмосковье 12 февраля 2024, 15:56 Певец и блогер Amirchik выступил на Театральном катке в Химках

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На сцене Театрального катка в Химках состоялось выступление известного певца и блогера Amirchik. Артист представил зрителям свои самые популярные хиты, включая песни «Эта любовь», «Улетаю прочь», «Минимум раз» и «Розовый вечер», вызвав восторг среди собравшихся.

Выступление Amirchik стало настоящим праздником для десятков жителей Химок, которые собрались на главной ледовой площадке города, чтобы насладиться его уникальным голосом и энергетикой. Певец, который взорвал социальные сети своим дебютным синглом «Улетаю прочь», продолжает завоевывать сердца поклонников по всему миру.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Стоит отметить, что Amirchik не только возглавил музыкальные чарты России и СНГ, но и стал кумиром Азии благодаря своему хиту «Эта любовь», который занял вершины чартов Юго-Восточной Азии и Европы. Песня была выпущена на шести языках, а сам Amirchik стал первым русскоговорящим артистом, приглашенным на главное шоу Азии — Meletop. В 2023 году певец удостоился музыкальных наград всех крупных музыкальных каналов России.

Ранее Театральный каток уже принимал на своей сцене таких знаменитых исполнителей, как инструментальный дуэт «Баян Микс», группа «Ромарио» и заслуженный артист Башкортостана Александр Ягья. Каждое шоу неизменно собирает сотни жителей и гостей города.

Афишу всех предстоящих мероприятий, праздников и концертов на Театральном катке публикуют на странице площадки в социальной сети.