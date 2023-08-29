Подмосковье 29 августа 2023, 08:30 Певец Дмитрий Маликов выступил на праздновании Дня города в Пушкино Unsplash

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День города отпраздновали в Пушкино. В городе работали фотозоны и выставки, проходили показательные выступления спортсменов, а завершал праздник концерт народного артиста России Дмитрия Маликова, исполнительницы Mary Gu и певца Chebanov. Финалом торжества стал фейерверк.

Городу Пушкино исполнилось 98 лет. Программа праздника была интересной и разнообразной — на любой вкус и возраст.

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«Скоро будет 100-летие. И, безусловно, оценку всему происходящему дадут жители. <…> Я думаю, что нужно более масштабнее и глубже подойти к этому и что-то более значимое реализовать», — поделился глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

На сцене летнего театра в центральном парке города выступил Московский эстрадно-симфонический оркестр «Сити» под управлением Владимира Яцкевича. Жителям округа, отличившимся своими достижениями в труде и общественной деятельности, вручили почетные грамоты, благодарственные письма и наградные знаки.

«Самое главное, что здесь живут замечательные люди, которые очень любят свой город и которые вносят <…> вклад в его развитие. Это самое главное. Все остальное — это уже наше дело. Мы здесь будем работать с каждым днем все лучше и лучше, чтобы город становился еще более красивым», — рассказал депутат Государственной Думы Сергей Пахомов.

Уличные гуляния посетили порядка 15 тысяч человек.

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