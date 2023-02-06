Подмосковье 06 февраля 2023, 21:34 Певец Дмитрий Маликов преподал урок музыки тысяче жителей Фрязина и Шаховской

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Народный артист России Дмитрий Маликов провел «Уроки музыки» во Фрязине и Шаховской. На мероприятия пришли около тысячи человек.

Во Фрязине встреча прошла во Дворце культуры «Исток». В зрительном зале находились более 750 местных жителей. В учебном процессе участвовали 27 учащихся детской школы искусств — хор, вокалисты, флейтисты, солисты на фортепиано, баяне и скрипке.

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В шаховском Доме культуры за уроком наблюдали более 350 зрителей. На сцене с Дмитрием Маликовым были 39 человек — хор и дуэты из фортепиано и кларнета, рояля и фортепиано, а также солисты на аккордеоне, домре и скрипке.

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В ближайшее время Дмитрий Маликов проведет «Урок музыки» в Истре, Солнечногорске, Раменском, Балашихе, Электростали, Черноголовке и Озерах.

Отметим, проект Дмитрия Маликова существует в Московской области с 2013 года.

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