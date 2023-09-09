Подмосковье 09 сентября 2023, 23:54 Певец Денис Майданов проверил ход голосования на участках в Звенигороде Сморкалов Никита

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Певец и автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов посетил избирательные участки в Звенигороде Одинцовского округа. Особо он отметил работу УИК в культурном центре имени Любови Орловой, высоко оценив организацию выборов.

«Народ пошел на участки, оживленное движение. В субботу все выспались и пошли голосовать. Жалоб на то, что приходит мало людей нет ни на одном участке. Я приветствую такую активность граждан. Хочется, чтобы люди голосовали своей душой за будущее нашего Подмосковья», — подчеркнул музыкант.

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Также парламентарий отметил, что ежегодно Подмосковье принимает около 90 тысяч новых жителей, вместе с этим увеличиваются запросы на инфраструктуру и социальную сферу. Этот прирост означает высокие требования к управлению регионом.

Кроме того, Майданов предложил добавить в избирательный процесс праздничной обстановки — выступления артистов, организация зоны питания и другое.

«В Советском Союзе выборы всегда были праздником. У нас в душе все связано — если человек хорошо работает, то он хорошо отдыхает. Соответственно, и голосовать человек должен с хорошим настроением», — добавил депутат.

Выборы губернатора продлятся в Подмосковье до 10 сентября, участки работают с 8:00 до 20:00. Второй день голосования прошел без значительных нарушений.