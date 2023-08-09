Подмосковье 09 августа 2023, 17:15 Певец Денис Майданов провел творческую встречу со школьниками в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Денис Майданов выступил перед участниками проекта «Университетские смены» в Химках. На встречу пришли более 250 школьников из Подмосковья и других регионов России.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Собственный успех — это успех страны. Посвятите этот успех гордости за свою страну. Я брал пример с таких же авторов-исполнителей. Моя домашняя музыка — это то, что слушали родители и потом стало нравиться мне. Разумеется, Владимир Высоцкий — это наша глыба литературная, музыкальная», — поделился заслуженный артист России и депутат Государственной Думы Денис Майданов.

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Социально-образовательная программа «Университетские смены» стартовала в августе в Московском государственном институте культуры. Дети из 41 региона страны, включая Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики, приехали в Химки. Представители культуры, искусства и медиа проводят для них мастер-классы и встречи.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Я решила, что хочу поехать в этот институт, потому что собираюсь сюда поступать. Не рассчитывала, конечно, на свою победу, но у меня получилось», — поделилась участница программы «Университетские смены» Анастасия Морозова.

Программа позволяет школьникам ближе познакомиться с университетами и научными центрами. В летнем этапе проекта участвуют более тысячи подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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