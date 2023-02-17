Подмосковье 17 февраля 2023, 08:13 Певец Авраам Руссо выступил с благотворительным концертом в Луховицах

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Певец Авраам Руссо выступил в поселке Белоомут в Луховицах. Это уже не первый благотворительный концерт, который он проводит здесь.

Выступление состоялось благодаря настоятелю храма Трех Святителей, протоиерей Сергий Тимохин близкий друг звезды. Познакомились они во время паломнической поездки на гору Афон. Теперь Авраам Руссо частый гость в Белоомуте.

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«Не просто дружба на какой-то музыкальной платформе, а именно по духу», — отметил настоятель храма Трех Святителей Сергий Тимохин.

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С концертом Авраам Руссо выступает в Белоомуте уже четвертый раз. Встречают артиста зрители всегда тепло. В исполнении певца со сцены прозвучали хиты, которая знает вся страна.

«Пытаюсь быть другом вашим, другом этого города. Прийти, встречаться с вами, с отцом Сергием — для меня это радость, честно говорю. <…> Я с удовольствием приезжал и еще раз приеду с Божьей помощью, если у меня силы хватит. Я это делаю от души, от чистого сердца», — рассказал Авраам Руссо.

В этот свой визит Авраам Руссо привез в храм Трех Святителей частицы святых мощей. В поселке певец бывает часто с неофициальными визитами — приезжает в гости к настоятелю храма. Ему очень нравится местная природа и известные луховицкие огурцы.

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