Петру I посвятили день музеев в Егорьевске

В день музеев на улицах Егорьевска царит атмосфера 18 века. На улицах корабельщики строят флот, солдаты Преображенского полка отрабатывают строевые приемы.

В этом году день музеев посвящен легендарной исторической личности — Петру I. В 2022 году отмечается 350-летие со дня его рождения. В Егорьевске по такому случаю под открытым небом на площади в центре города запустили выставку. В ее экспозиции картины и вещи петровской эпохи. Император вошел в историю, как государь, прорубивший «окно в Европу». Ему принадлежит указ о наступлении нового года 1 января, переход на новое летоисчисление, а также открытие первого музея (Кунсткамеры).

На празднике можно было слепить птичек из глины, как это делали дети в 18 веке. А еще гости мастерили петровские треуголки, изучали этикет и, вооружившись мушкетом, участвовали в реконструкции атаки против шведов.