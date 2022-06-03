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    03 июня 2022, 19:28

    Петровскую ассамблею проведут в селе Дединово

    Анастасия Борискова

    11 июня в селе Дединово городского округа Луховицы пройдет праздничное мероприятие «Петровская ассамблея в Дединово».

    Петровскую ассамблею проведут в селе Дединово
    Петровскую ассамблею проведут в селе Дединово | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Мероприятие посвящено посвященная 350-летию со дня рождения Петра I.

    В программе:

    📍10.00 Работа торговых рядов

    📍11.00 Развлекательные площадки

    📍12.00 Открытие театрализованного праздника

    📍12.35 Торжественная часть

    📍13.00 Праздничный концерт

    В этот день для гостей проведут выставку-продажу народных промыслов и ремесел, организуют фуд-корт, фото-зоны и многое другое.

    Место проведения: село Дединово у стелы кораблю «Орел».