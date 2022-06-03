Петровскую ассамблею проведут в селе Дединово

11 июня в селе Дединово городского округа Луховицы пройдет праздничное мероприятие «Петровская ассамблея в Дединово».

Источник фото: телеканал «360»

Мероприятие посвящено посвященная 350-летию со дня рождения Петра I.

В программе:

📍10.00 Работа торговых рядов

📍11.00 Развлекательные площадки

📍12.00 Открытие театрализованного праздника

📍12.35 Торжественная часть

📍13.00 Праздничный концерт

В этот день для гостей проведут выставку-продажу народных промыслов и ремесел, организуют фуд-корт, фото-зоны и многое другое.

Место проведения: село Дединово у стелы кораблю «Орел».