03 июня 2022, 19:28
Петровскую ассамблею проведут в селе Дединово
11 июня в селе Дединово городского округа Луховицы пройдет праздничное мероприятие «Петровская ассамблея в Дединово».
Источник фото: телеканал «360»
Мероприятие посвящено посвященная 350-летию со дня рождения Петра I.
В программе:
📍10.00 Работа торговых рядов
📍11.00 Развлекательные площадки
📍12.00 Открытие театрализованного праздника
📍12.35 Торжественная часть
📍13.00 Праздничный концерт
В этот день для гостей проведут выставку-продажу народных промыслов и ремесел, организуют фуд-корт, фото-зоны и многое другое.
Место проведения: село Дединово у стелы кораблю «Орел».