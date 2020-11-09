Пьесу о Коломне напишут туристы. Социально-театральный проект запустили в музее «Арткоммуналка»

Стать соавтором пьесы о Коломне может любой желающий. Социально-театральный проект запустил музей «Арткоммуналка. Ерофеев и другие». Участники будут гулять по городу, слушать истории о Коломне и проходить мастер-классы, а потом напишут свои пьесы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Уникальный проект «Подслушивать хорошо. Коломна» музея «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» поможет познакомиться с самобытной Коломной и даже написать про нее пьесу.

Участники будут гулять по Коломне и исследовать этот старинный городок, слушать истории и создавать пьесы на основе услышанного. Любой житель Подмосковья может стать соавтором одной большой пьесы о Коломне. Спектакль по ней покажут зрителям в интернете. Онлайн-трансляцию смогут увидеть жители всех уголков страны.

Стартовал проект 4 ноября, писать пьесу будут до конца года. Все участники будут проходить онлайн-тренинги по писательскому мастерству от драматурга и автора проекта Марты Райцес. Кроме мастер-классов, гостей ждет творческое общение с единомышленниками.

Присоединиться к проекту может каждый. Для этого нужно откликнуться по адресу: http://uho.link/. Участие бесплатное.

Драматург и сценарист Марта Райцес — литературный резидент «Арткоммуналки». Писательница уже создала несколько конкурсов: «Любимовка», «Исходное событие», «Маленькая ремарка», «Кульминация», «Действующие лица».

Музей «Арткоммуналка» находится в самом центре старой Коломны. Квартира — не просто музей советской России 1960-х годов, но и резиденция для художников и писателей. Здесь уже жили и работали более 70 авторов из России, Германии, Англии, Румынии, Сербии, Южной Кореи, Белоруссии.

«Арткоммуналку» создал Центр познавательного туризма «Коломенский посад» вместе с государственным автономным учреждением культуры Подмосковья «Центр культурных инициатив». Министерство культуры Московской области оказало поддержку при создании музея.