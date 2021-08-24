Пестовский парк в Балашихе благоустроят до 10 сентября

Пестовский парк в Балашихе благоустроят к 10 сентября. В этом году там начался уже третий этап улучшений. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Юров на выездном совещании.

Источник фото: Евгений Дудин

Третий этап благоустройства Пестовского парка стартовал этой весной. В партерной части парка уже открыли площадки для любителей экстремальных видов спорта — скейт-парк и памп-трек. Параллельно рабочие благоустраивали лесную часть. Ее очистили от сухостоя и высадили новые деревья.

«Мы продолжаем контролировать ход благоустройства Пестовского парка, центрального парка Железднодорожного. В этом году было принято решение провести третий этап реконструкции — затронуть лесную часть. Мы постарались по максимуму уйти от вырубки деревьев. Сегодня уже заканчивается монтаж проката и пешеходной дорожки, которая соединит данный парк с деревней Пестово и Агрогородком. Все работы в парке будут завершены 10 сентября. В День города планируем здесь провести полномасштабные мероприятия», — рассказал Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Местные жители уже могут гулять по парку. Для них доступна площадка для выгула собак, на финальной стадии находится первая в Московской области лыжероллерная трасса.

Исполняющий обязанности директора Объединенной дирекции парков Балашихи Артем Константиновский отметил, что все работы выполнены на 90%. Рабочие вышли на завершающий этап.

Пестовский парк находится в восточной части микрорайона Железнодорожный. Его территория ограничена улицами Луговой, Пионерской и Агрогородок. Благоустройство в нем начали в 2018 году. В 2019-м были завершены работы по обустройству его партерной части. Здесь организовали пункт проката велосипедов, установили спортивные и детскую площадки, сделали амфитеатр для праздничных мероприятий, оборудовали зоны для пикников.