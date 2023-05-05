Подмосковье 05 мая 2023, 11:54 Песни военных лет исполнили на концертах рядом с домами ветеранов в Богородском округе

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Ансамбль Ногинского спасательного центра МЧС исполнил песни военных лет во дворах домов, в которых живут ветераны. Глава Богородского округа Игорь Сухин поблагодарил всех, кто принимает участие в мероприятиях ко Дню Победы.

Военные песни ветераны слушали прямо на улице рядом с своими домами. Среди гостей дворового концерта — Алексей Дешин. В этом году ему исполнится 100 лет. Во время войны он не был на фронте, но работал в тылу.

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Еще один ветеран — Алексей Панкратов. Он в 16 лет стал членом партизанского отряда, оборонял Брянскую область. В этом году он будет почетным гостем на параде Победы на Красной площади в Москве.

А Петр Саган не раз уже бывал на параде в столице. Ветеран участвовал в освобождении Белоруссии, Украины, Польши, Восточной Пруссии, брал Берлин. День Победы он встретил в Германии.

Многие ветераны уже плохо говорят, им сложно передвигаться, но память жива, ведь 78 лет назад именно они поставили точку войне.

«Благодарю всех, кто принимает участие в этих мероприятиях (ко Дню Победы — прим. ред.), — депутатов, представителей бизнеса, организаторов, волонтеров, молодогвардейцев, ансамбль Ногинского спасательного центра МЧС! <…> Это дань уважения героям, трепетное отношение к их подвигу», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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