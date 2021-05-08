Песни военных лет исполнили для ветерана из Подмосковья

Ветерана Александра Золотова поздравили с Днем Победы. В гости к нему пришли председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

В 2021 году участнику войны исполнится 100 лет.

Брынцалов и Юров вручили ветерану подарки и поблагодарили за подвиги.

«Наши встречи стали уже доброй традицией. В прошлом году, несмотря на пандемию, мне также удалось лично поздравить Александра Золотова с Днем Победы. Затем, уже в сентябре, я поздравлял его с 99-летием. В этом году Александр Григорьевич отметит свое 100-летие. Я желаю ему крепкого здоровья. Очень надеюсь, что смогу поздравить лично и еще раз услышу военные истории из первых уст, скажу слова благодарности настоящему герою», — сказал Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

А рядом с домом ветерана гости устроили лично для него программу с исполнением песен военных лет.

Источник фото: телеканал «360»

Александр Золотов защищал Москву, сражался в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции. Он освобождал от захватчиков несколько городов Польши. После окончания войны мужчина продолжил военную службу. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине» III степени и 20 медалями. Сейчас Золотов участвует в общественной деятельности и занимается патриотическим воспитанием молодежи.