Подмосковье 29 марта 2023, 16:51 Пешеходов призвали использовать световозвращатели в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Несмотря на увеличение светового дня, количество нарушений на дорогах не падает. Пешеходам Подмосковья напомнили о важности соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными во время перехода улицы.

Минтранс призвал пешеходов быть аккуратными на дорогах и соблюдать правила, чтобы избежать аварий. Так, переходить проезжую часть нужно только убедившись в отсутствии приближающихся машин. Важно также использовать световозвращатели в темное время суток и не отвлекаться на телефон во время движения.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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