Подмосковье 13 июля 2023, 14:21 Пешеходный тротуар вблизи детского сада в Кривцове построят к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава Солнечногорска Константин Михальков посетил территориальное управление Кривцово. По просьбе жителей в деревне построят тротуар вблизи детского сада и выполнят другие работы по благоустройству.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с начальником теруправления Кривцовское Евгенией Атаевой и ответственными службами провел встречу с жителями в культурно-спортивном центре «Истра». Они разобрали обращения, поступившие в муниципальный Центр управления регионом.

«Наша основная задача на подобных встречах с жителями — понять по каким направлениям мы западаем, чтобы оперативно наладить работу. Конечно же, особое внимание уделяем текущему состоянию территории — вместе с активными жителями проверяем дворы, детские площадки», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жители деревни попросили главу демонтировать аварийное здание бывшего детского сада и построить тротуар к действующему дошкольному учреждению. Сейчас детям, родителям и воспитателям приходится идти к саду по проезжей части. Глава округа поручил выполнить эти работы до начала учебного года.

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