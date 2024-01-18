Подмосковье 18 января 2024, 14:19 Пешеходный тоннель на Курском вокзале открыли после реконструкции Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Обновленный пешеходный тоннель № 1 открылся на Курском вокзале в Москве. Он соединяет цокольный этаж основного здания и подземный распределительный вестибюль для прохода на платформы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, по переходу можно пройти к платформам № 5, 6 и 7 к пригородным поездам Курского направления МЦД-2, а также к «ласточкам». Из тоннеля также можно выйти на платформу № 4.

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В ходе реконструкции тоннель расширили, там обновили напольное покрытие и стен, а также установили современную систему освещения. Для слабовидящих пассажиров становили тактильную плитку.

В переходе работает система видеонаблюдения, навигация, информационное табло и лифт для инвалидов и пожилых.

Аналогичные работы в ближайшее время проведут в тоннеле № 2.

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