Пешеходный переход в Истре оснастили светильниками нового поколения
«Сбили прямо на пешеходном переходе» — шокирующих видео с такими заголовками на просторах интернета сотни. На кадрах видно — все аварии происходят в темное время суток, ведь зачастую водители просто не могут разглядеть пешехода. Виной всему темная одежда, отсутствие светоотражающих элементов, а главное — плохая освещенность.
Боялся угодить под колеса и житель Истринского округа Михаил Борисов. Парню каждый день приходилось переходить оживленную дорогу в кромешной тьме.
«Это сейчас мы здесь переходим дорогу спокойно. Еще несколько недель назад тут было невозможно перейти дорогу, потому что было темно и машины просто не замечали пешеходов. Было страшно за свою жизнь», — рассказывает Михаил.
Теперь здесь светло как днем. Переход оснастили специальными световыми устройствами — такие в Подмосковье устанавливают впервые. С виду это ничем не примечательный светильник, днем он и вовсе незаметен. Однако именно эта лампа помогает предотвратить сотни аварий.
«В данном светильнике используется 12 светодиодов сверхъярких. Благодаря оптике эти светодиоды дают яркий пучок света. Благодаря этой оптике мы не ослепляем водителей и освещаем пешеходную зону перехода», — рассказал представитель подрядной организации Вячеслав Генералов.
Устанавливают такие светодиоды сразу с двух сторон. Освещение направленное — то есть свет не рассеивается повсюду, а подсвечивает именно зону перехода. Таким оборудованием оснастят дороги Истры, Одинцова и Красногорска. Установят не только светодиодные лампы, также подсветят дорожные знаки и повесят специальные ультратонкие светофоры. Они предупреждают водителей не только ночью, но и днем. Работают круглосуточно.
«С ГИБДД будет проведен мониторинг, и если положительный эффект будет, такие мероприятия на сети региональных дорог будут запланированы и в других муниципалитетах», — сообщила заместитель начальника РУАД № 2 ГБУ МО «Мосавтодор» Екатерина Пронькина.
Уже до конца этой недели дополнительная подсветка появится на десяти региональных дорогах. Безопаснее станут больше сорока пешеходных переходов Подмосковья.