Пешеходный переход в Истре оснастили светильниками нового поколения

Пешеходные «зебры» в Подмосковье станут безопаснее — более 40 переходов оборудуют дополнительной подсветкой в трех муниципалитетах. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, подобные мероприятия проводятся впервые.

«Сбили прямо на пешеходном переходе» — шокирующих видео с такими заголовками на просторах интернета сотни. На кадрах видно — все аварии происходят в темное время суток, ведь зачастую водители просто не могут разглядеть пешехода. Виной всему темная одежда, отсутствие светоотражающих элементов, а главное — плохая освещенность.

Источник фото: телеканал «360»

Боялся угодить под колеса и житель Истринского округа Михаил Борисов. Парню каждый день приходилось переходить оживленную дорогу в кромешной тьме.

«Это сейчас мы здесь переходим дорогу спокойно. Еще несколько недель назад тут было невозможно перейти дорогу, потому что было темно и машины просто не замечали пешеходов. Было страшно за свою жизнь», — рассказывает Михаил.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь здесь светло как днем. Переход оснастили специальными световыми устройствами — такие в Подмосковье устанавливают впервые. С виду это ничем не примечательный светильник, днем он и вовсе незаметен. Однако именно эта лампа помогает предотвратить сотни аварий.

Источник фото: телеканал «360»

«В данном светильнике используется 12 светодиодов сверхъярких. Благодаря оптике эти светодиоды дают яркий пучок света. Благодаря этой оптике мы не ослепляем водителей и освещаем пешеходную зону перехода», — рассказал представитель подрядной организации Вячеслав Генералов.

Источник фото: телеканал «360»

Устанавливают такие светодиоды сразу с двух сторон. Освещение направленное — то есть свет не рассеивается повсюду, а подсвечивает именно зону перехода. Таким оборудованием оснастят дороги Истры, Одинцова и Красногорска. Установят не только светодиодные лампы, также подсветят дорожные знаки и повесят специальные ультратонкие светофоры. Они предупреждают водителей не только ночью, но и днем. Работают круглосуточно.

Источник фото: телеканал «360»

«С ГИБДД будет проведен мониторинг, и если положительный эффект будет, такие мероприятия на сети региональных дорог будут запланированы и в других муниципалитетах», — сообщила заместитель начальника РУАД № 2 ГБУ МО «Мосавтодор» Екатерина Пронькина.

Уже до конца этой недели дополнительная подсветка появится на десяти региональных дорогах. Безопаснее станут больше сорока пешеходных переходов Подмосковья.