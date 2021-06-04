Пешеходный переход через Старосимферопольское шоссе отремонтируют в Подольске до 11 июня

В Подольске ремонтируют пешеходный переход через Старосимферопольское шоссе. Работы завершат к 11 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас дорожные службы занимаются уборкой пешеходного перехода на улице Большая Серпуховская в Подольске. Рабочие моют пешеходную часть, очищают стекло от рисунков и объявлений. После этого надземный переход отремонтируют — железобетонные конструкции покрасят, отремонтируют покрытие и лестницы. Также рабочие установят урны. Весь объем работ завершат уже к 11 июня.

Переход через Старосимферопольское шоссе обеспечивает доступность микрорайона Кутузово. Там расположены основные социально значимые объекты для жителей ЖК «Весенний» и ЖК «Бородино».