Подмосковье 30 декабря 2023, 17:10 Пешеходный переход открыли вблизи ж/д станции Расторгуево в Ленинском округе Минтранс Подмосковья

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Рядом с железнодорожной станцией Расторгуево в Ленинском городском округе открыли новый разноуровневый пешеходный переход. Объект соединил Донбасскую и Вокзальную улицы.

«Он соответствует новым стандартам, принятым в Подмосковье, и сможет обеспечить безопасный и комфортный переход через ж/д пути более 20 тысяч жителей близлежащих районов», — рассказал зампред правительства и министр транспорта региона Алексей Гержик.

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Переход длиной 66 метров оснастили пролетами, двумя башнями-сходами, лестницами и лифтами для маломобильных жителей. Объект остеклили ударопрочным материалом.

До конца февраля следующего года прилегающую территорию благоустроят. В этом году открыли четыре разноуровневых пешеходных перехода в Раменском, Серпухове, Реутове и Люберцах.

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