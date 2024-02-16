Подмосковье 16 февраля 2024, 14:04 Пешеходный переход через ж/д пути построят на Кольцевой улице в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с жителями улицы Калинина. Они обсудили вопросы благоустройства и строительство пешеходного перехода через железную дорогу в микрорайоне.

Жители обсудили с Анной Кротовой срочную замену трубы в подвале и планы на капитальный ремонт дома №15 на улице Калинина в 2025 году.

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«По традиции мой приезд вызвал оживление перед домом, уборку в подъезде и экстренную очистку крыши. Повторять то, что эти работы должны проводиться на постоянной основе, я больше не буду. Ответила на вопросы жителей о процедуре смены управляющей компании. В ближайшее время сделаем информационную справку на этот счет в удобном формате», — сказала Анна Владимировна.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

После она зашла в кафе «Зайтун». Ранее жители неоднократно сообщали о нарушениях парковки, шуме и резком запахе из заведения. Администрация округа возьмет ситуацию под контроль.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Также с жителями обсудили проект пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе дома №15 на Кольцевой улице. Сейчас он проходит экспертизу. В начале лета заключат контракт и тогда приступят к строительству. Работы займут 11 месяцев.

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