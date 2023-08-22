Подмосковье 22 августа 2023, 16:02 Пешеходный переход через ж/д пути появится возле станции Расторгуево в Ленинском округе Минтранс Подмосковья

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В Ленинском округе продолжается строительство разноуровневого пешеходного перехода через железную дорогу возле станции Расторгуево. На данный момент он готов на 85%, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы проводят без остановки электричек. Переход протяженностью 66 метров соединит улицы Донбасскую и Вокзальную. Объект планируют открыть в сентябре.

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«Он будет соответствовать новым стандартам, принятым в Подмосковье, и обеспечит безопасный и комфортный переход через ж/д пути более 20 тысяч жителей близлежащих районов», — заявил зампред правительства и министр транспорта региона Алексей Гержик.

Специалисты уже обустроили опоры павильона, установили буронабивные сваи основания, забетонировали монолитные ступени и разворотных и смонтировали каркас шахты лифта. Сейчас ведутся подготовительные работы к установке павильона.

До конца года обустроят еще четыре разноуровневых пешеходных перехода в Раменском, Серпухове, Реутове и Люберцах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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