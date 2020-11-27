Пешеходный мост в поселке Сенеж Солнечногорска отремонтируют в следующем году

В поселке Сенеж городского округа Солнечногорск починят пешеходный мост. В этом году он уже пережил косметический ремонт. Теперь мост обновят капитально. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Пешеходный мост в поселке Сенеж начнут ремонтировать в 2021 году. Работы стали возможными после передачи федерального имущества в муниципальную собственность Солнечногорска. Процедуру завершают Министерство обороны России, Министерство имущества региона вместе с администрацией городского округа Солнечногорск. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Пешеходный мост в поселке Сенеж нуждается в капитальном ремонте. По этому пути длиной 450 метров ежедневно ходят дети, взрослые. Нужно сделать так, чтобы он был безопасен. Благодаря коллегам из Минобороны России нам удалось ускорить мероприятия по передаче недвижимости, и сейчас, после завершения оформления объекта недвижимости в муниципальную собственность, администрация городского округа сможет приступить к организации мероприятий по необходимому ремонту», — уточнила министр.

Мост соединяет бывший военный городок Тимоново и военную часть «Сенеж». Его построили в 80-е годы прошлого века. Капитальный ремонт проводили больше 10 лет назад. В этом году администрации провела косметический ремонт, за ним последует более обширный.