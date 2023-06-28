Подмосковье 28 июня 2023, 08:10 Пешеходный мост на станции «Депо» в Лобне отремонтируют к концу августа

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Ремонт пешеходного моста на станции «Депо» в Лобне стартовал 1 июня. Работы завершат к концу лета.

Станция «Депо» находится на Савеловском направлении Московской железной дороги. Сейчас мост через железнодорожные пути на этой платформе закрыт на ремонт. Рядом построена временная лестница.

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Рабочие во время ремонта заменят все три лестничных схода. Они уже установили опоры, каркас и ступеньки на 1-м лестничном сходе.

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