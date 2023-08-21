Подмосковье 21 августа 2023, 14:16 Пешеходный мост на станции Депо в Лобне оборудовали для маломобильных и слабовидящих граждан пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Капитальный ремонт пешеходного моста через железную дорогу продолжается на станции Депо в Лобне. Обновленный 3-й сход оборудовали пандусом и яркими полосами для слабовидящих.

Работы на 3-м пешеходном сходе в сторону области полностью завершились. Его не только оборудовали с учетом удобства для граждан с ограниченными возможностями здоровья, но и установили там новую систему освещения.

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Специалисты во время капитальных работ заменят все три пешеходных схода: 1-й и 3-й уже обновили. Второй сход будут ремонтировать с использованием путевой техники. Полностью ремонт моста планируют завершить в сентябре.

Напомним, в регионе запустят 175 новых автобусов до станций МЦД. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подстроить новые маршруты под движение поездов.

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