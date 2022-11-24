Подмосковье 24 ноября 2022, 10:10 Пешеходный мост через Котовский залив открылся после ремонта в Долгопрудном

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В начале июня мост через Котовский залив в Долгопрудном закрыли на капитальный ремонт. Работы заняли три месяца. Проект администрация обсудила с жителями, предложив на выбор несколько вариантов дизайна моста. Все пожелания проектировщики учли.

Пешеходный мост через Котовский залив построили в 70-е годы прошлого века. Это был самый короткий путь к центру города и железнодорожной станции Водники. За столько лет перекрытия моста износились, одна из плит даже лопнула, поэтому ремонт стал необходимостью.

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Этим летом на мосту заменили старое асфальтовое покрытие, укрепили опорные балки, установили новое ограждение и освещение. На время ремонта для жителей организовали новую пешеходную дорожку и дополнительно запустили еще один маршрут автобуса.

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После обновления мост через Котовский залив стал настоящей достопримечательностью Долгопрудного. С него открывается прекрасный вид на канал и амфитеатр, а в вечернее время здесь работает разноцветная подсветка.

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