Подмосковье 05 апреля 2024, 18:52 Пешеходный маршрут «Дружба поколений» в Сергиевом Посаде благоустроят в 2024 году Дмитрий Зайчиков

Читать 360tv в

Работы по созданию пешеходного маршрута «Дружба поколений» возобновили после зимы в Сергиевом Посаде. Сейчас активная фаза благоустройства идет на Инженерной улице. Здесь снимают асфальт с проезжей части и готовят территорию для строительства тротуаров.

«Пешеходная зона „Дружба поколений“ соединит бульвар Кузнецова со сквером на улице Глинки. На обновленной территории появятся новые точки притяжения и зоны отдыха, спортивные и игровые площадки», — рассказала начальник отдела реализации проектов Управления благоустройства администрации Сергиево-Посадского городского округа Ольга Романова.

Реклама

Благоустройство пешеходной зоны «Дружба поколений» планируется завершить до конца этого года.

В понедельник стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Этот памятник природы расположен на территории усадьбы Гончаровых, где не раз бывал сам Пушкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».