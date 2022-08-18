Пешеходные зоны у школ Подмосковья проверили на безопасность

Главное управление содержания территорий Подмосковья проверило состояние пешеходных зон у школ. Инспекторы оценили их безопасность и наличие аварийных деревьев. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

Учебный год начнется через две недели, поэтому ГУСТ организовал проверки. Так, сотрудники ведомства оценили состояние 810 объектов и отметили 66 нарушений.

«В этом году выдалось достаточно жаркое лето и к осени в некоторых местах образовался сухостой, он портит визуальную составляющую территорий и мешает проходу», — рассказала Светлана Аипова.

Она добавила, что все нарушения занесли в электронную систему СКПДИ и довели информацию до профильных организаций. Все аварийные объекты устранят в ближайшее время.

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