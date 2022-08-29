Пешеходные переходы у школ Подмосковья привели в порядок к 1 сентября

Подмосковье обеспечит безопасность дорожного движения 1 сентября. Пешеходные переходы приведут в порядок, а также эвакуируют транспорт у школ. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

По сообщению МТДИ, у образовательных учреждений Подмосковья уже обновили дорожную разметку, заменили знаки, отремонтировали тротуары и установили светофоры. Глава ведомства Алексей Гержик добавил, что в нормативное состояние привели свыше 1,6 тысячи пешеходных переходов.

«Также сотрудники подмосковной Госавтоинспекции 1 сентября будут контролировать безопасность дорожного движения на участках улично-дорожной сети, прилегающих к образовательным учреждениям, а также на маршрутах следования к ним детей», — отметил он.

В министерстве напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно на пешеходных переходах и дворовых территориях. Родителей попросили показать ребенку самый безопасный путь до школы и использовать световозвращающие элементы на одежде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность школ к 1 сентября. Накануне Дня знаний их обойдут со служебными собаками, а ночью будут охранять от вандалов.