Пешеходные переходы у школ Подмосковья приведут в порядок к 1 сентября

Пешеходные переходы в районе школ и детских садов в Московской области к началу нового учебного года приведут в порядок. О проверках губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил министр транспорта региона Алексей Гержик.

К 1 сентября на пешеходных переходах вблизи школ и детсадов в Подмосковье обновят разметку, добавят лежачих полицейских, проверят работу светофоров.

«Мы вместе с ГИБДД проверили готовность каждого пешеходного перехода к новому учебному году. Мы запустили чек-листы для каждого городского округа, по каждому объекту. И проверили 1594 пешеходных перехода. Выявили 431 замечание к 9 августа», — сообщил глава Минтранса Подмосковья.

Для устранения замечаний организовали совместную работу. И с 9 по 23 августа устранили 375 таких замечаний — 87% от общего количества.

«В работе еще 56 замечаний. И мы всю эту работу планируем закончить на этой неделе, к 27 августа», — заявил Гержик.

Новшество этого года — так называемые подсказки, призванные обеспечить безопасность дорожного движения и в ночное время, указал министр.

«Мы все эти мероприятия опробовали. Они показывают хорошую эффективность. Будем продолжать и в следующем году», — добавил он.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее переход, оснащенный умной подсветкой, появился в Красногорске. А в Ногинске специально для слабовидящих и «сидящих в телефоне» с помощью подсветки на тротуаре продублировали сигнал светофора.

Предложения жителей Подмосковья по повышению безопасности детей по пути к школам собрали на портале «Добродел». В голосовании приняли участие около 16 тысяч человек.

«Задачей было пообщаться и найти предложения, пути решения по тем вопросам, которые волнуют жителей с точки зрения безопасности на подходах к школам и детским садам», — сказал министр транспорта региона.

Власти совместно с ГИБДД и родительскими комитетами сформировали двухлетний план по безопасности. В этом году построено уже 45 километров тротуаров, 67 новых пешеходных переходов и установлено 23 светофора. И план работ на следующий год также будет сформирован исходя из пожеланий жителей.

Воробьев поручил проследить за тем, чтобы к началу учебного года замечаний не осталось.

«Обращаю внимание глав, что Алексей Дмитриевич [Гержик] — человек энергичный. Поэтому, если где-то какой-то объект, какой-то пешеходный переход вдруг не соответствует стандартам, просьба — взаимодействуйте, чтобы все было безупречно к 1 сентября», — заявил губернатор.