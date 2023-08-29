Подмосковье 29 августа 2023, 09:47 Пешеходные переходы у школ и детских садов Подмосковья обновили к началу учебного года Минтранс Подмосковья

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Дороги Подмосковья полностью подготовили к началу учебного года. Рядом с образовательными учреждениями привели в порядок пешеходные переходы и тротуары. На них обновили разметку, заменили знаки, установили светофоры и провели ремонт.

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, было обследовано и приведено в порядок почти 1,7 тысячи переходов. Теперь на них есть новая разметка, искусственные неровности, ограждения и скоростные ограничения.

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«Также к новому учебному году дорожники завершили обустройство 15 километров тротуаров и отремонтировали покрытие на 43 участках региональных дорог, ведущих к образовательным учреждениям», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, дорожники заменили около 470 знаков, установили 122 светофора и 124 искусственные неровности. Было отремонтировано порядка 145 километров покрытия.

К 1 сентября планируют также проверить и привести в порядок остановочные пункты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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