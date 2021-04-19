Пешеходные переходы Подмосковья сделают заметнее и безопаснее

Подмосковный Минтранс разработал единый стандарт обустройства пешеходных переходов. Задача — сделать их еще заметнее и надежнее. Работу выполнят в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги».

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что это часть комплексной работы по повышению безопасности на дорогах.

Наличие в округе переходов, обустроенных по рекомендациям, уже включили в рейтинг-45 для муниципалитетов Алексей Гержик.

А рейтинг-45 отражает качество работы, выполненной властями городских округов. Теперь главам потребуется сделать акцент и на обустройстве пешеходных переходов. Стандарт разработали с учетом ширины дороги, интенсивности движения и не только.

Ранее Алексей Гержик сообщил, что за год подсветкой оснастят 1,5 тысячи пешеходных переходов Подмосковья. Светодиодные маячки, новые тротуары и ремонт светофоров снизят угрозы на проезжей части.