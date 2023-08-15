Подмосковье 15 августа 2023, 16:47 Пешеходные переходы на Мытищинской хорде обустроят при участии инвесторов пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Пешеходные переходы, в том числе подземный, обустроят на строящейся сейчас Мытищинской хорде. Все работы проведут за счет инвестора.

Тротуары и переходы построят для удобства и безопасности жителей комплексов «Мытищи Lite» и «Императорские Мытищи», а также деревень Зимино, Афанасово и Беляниново.

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Мытищинская хорда разгрузит Ярославское, Осташковское и Дмитровское шоссе. Эта дорога станет дублером участка МКАД протяженностью 16 километров. Трассу планируют запустить в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды.

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