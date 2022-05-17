Пешеходные переходы на дорогах Подмосковья станут заметнее

В Московской области с конца апреля ведутся работы по нанесению и восстановлению разметки на проезжей части. Завершить их планируется к августу.

В первую очередь восстанавливают разметку на пешеходных переходах вблизи социально значимых объектов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Дорожные службы ведут работы на муниципальных и региональных дорогах Подмосковья. Всего к августу восстановят порядка 25 тысяч километров линейной разметки и около 13,5 тысячи пешеходных переходов. В работе применяются современные высококачественные материалы отечественных производителей — дорожные эмали, холодный и горячий пластик. Выбор красящего вещества зависит от категории дороги, которая определяется в том числе интенсивностью движения, и от вида разметки. Для обеспечения необходимого уровня светоотражения и видимости в ночное время используют стеклошарики», — рассказал министр.

Больше всего пешеходных переходов муниципальной дорожной сети обновят на территориях Химкинского, Подольского, Люберецкого и Сергиево-Посадского округов.

На региональной сети наибольший объем работ будет выполнен в Домодедове, Серпухове, Пущине, Протвине, Чехове, Подольске, Ступине, Серпухове, Ленинском.

Кроме того, восстановят более 3,3 тысячи километров линейной разметки и порядка 750 пешеходных переходов на территории Наро-Фоминска, Рузы и Можайска. В рамках контракта на региональных дорогах нанесут осевые и краевые линии разметки, дублирующие знаки, обновят пешеходные переходы и островки безопасности. Продольную и поперечную разметку нанесут термопластичным материалом или холодным двухкомпонентным пластиком, а также дорожными эмалями. Срок службы таких материалов составляет не менее года, а эмали — не менее трех месяцев.

Все материалы проходят обязательное подтверждение качества независимой дорожной лабораторией «Лабрадор». Контроль за выполнением работ ведется через автоматизированную систему контроля и планирования дорожной инфраструктуры (СКПДИ).