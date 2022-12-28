Подмосковье 28 декабря 2022, 11:30 Пешеходные переходы через ж/д пути построят в Подмосковье по новым стандартам в 2023 году

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Для безопасности жителей в Подмосковье разработали новые стандарты строительства пешеходных переходов через железную дорогу. Также с начала года на станциях Подмосковья установили камеры с функцией распознавания лиц, ликвидировали 500 опасных троп. Принимать меры по обеспечению безопасности продолжат в 2023 году, сообщили в Минтрансе региона.

Как рассказала зампред правительства Подмосковья Анна Кротова, в этом году в регионе установили камеры на станциях в Раменском, Щелкове, Подольске, Домодедове, Одинцове и Красногорске. Кроме того, на опасных местах, где жители часто переходили пути в неположенном месте, вырыли рвы и высадили густые кустарники.

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«А для борьбы с „зайцами“ наносили специальные красящие средства по краю платформ. Также на железнодорожной инфраструктуре ежедневно дежурят волонтеры и проводятся рейды совместно с администрациями городских округов», — добавила она.

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Кроме того, в Химках, Ступине, Дмитрове, Орехово-Зуеве, Истре и Шатуре модернизировали шесть станций. На них заменили покрытие, обновили ограждения, установили скамейки и урны, системы оповещения, информационное табло и стойки экстренной связи.

В уходящем году был также разработан новый стандарт строительства пешеходных переходов через железную дорогу. Теперь они будут крытые и с лифтами — одно такое сооружение уже появилось между станций Химки и Молжаниново. До конца года такой же появится в Истре у станции Дедовск, а в 2023-м году их построят в Реутове, Раменском, Ленинском, Серпухове и Люберцах.

С начала года на ж/д путях Подмосковья погибли более 240 человек. Чаще всего причиной был переход в неположенном месте. Жителей просят быть внимательными, соблюдать правила и не отвлекаться на телефон во время прогулок у железной дороги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.