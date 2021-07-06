Пешеходные экскурсии по Егорьевскому превратили в шоу с купцами и байками

Новую программу «Купеческие байки» запустили в музее в подмосковном Егорьевске. Экскурсии теперь ведут «купцы», которые превращают их в настоящее театрализованное представление.

За 40 минут непринужденной, а местами юмористической беседы, экскурсанты узнают историю егорьевского Биг-Бена, находят останки собора и изучают старинную меру длины — аршин.

«Вот сейчас люди не знают что такое аршин. Ты достаешь шелковый шнурочек и начинаешь измерять рост в аршинах. Там 2 аршина, 5 вершков. Опа! Интересно. Пойдёшь на диспансеризацию, спросят сколько у тебя рост? 2 аршина, 5 вершков. Вопросов нет!» — рассказал «360» один из гидов Константин Братчиков.

Такие экскурсии посещают не только туристы, но и местные жители. Одна из горожанок Татьяна Постикова рассказала, что хотя и живет в Егорьевске, на этой прогулке узнала от гидов-купцов много нового. Лично ее особенно удивил хмель гусляк. По словам другой жительницы Егорьевска Аллы Покровской, такая костюмированная экскурсия помогает погрузиться в историческое прошлое города.

Пеший маршрут в компании бизнесменов XIX века проходит по историческим местам города. Конечной точкой экскурсии становится дом купчихи Светланы Осиповны. Сейчас в нем находится музей. Экскурсантов встречает переодетая в старинный костюм хозяйка. Она показывает разные диковинки из своей коллекции и рассказывает неожиданные вещи. Например, почему фужер называет «пан или пал». Оказывается, потому что вмещает бутылку шампанского.