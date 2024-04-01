01 апреля 2024, 14:23
Пешеходные дорожки в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске отремонтируют в 2024 году
Глава Солнечногорска Константин Михальков проверил содержание центральных улиц в микрорайоне Выстрел. По просьбе жителей дорожники отремонтируют тротуары, плиточное покрытие которых пришло в негодность.
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поручил ответственным службам восстановить покрытие на пешеходных дорожках, либо заменить плитку на асфальт.
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«Работу служб в настоящее время оцениваю неудовлетворительно. Замечаний много: это и ямочный ремонт, и уборка смета после зимы, удаление сухостоя, приведение в порядок детских и контейнерных площадок. Дорогие солнечногорцы, вижу все недочеты. Нам предстоит выполнить большой объем работ», — сказал Константин Михальков.
Кроме того, в 2024 году на территории микрорайона Выстрел благоустроят два двора на улицах Баранова и Банковской, а также на улице Военный городок. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, 1 апреля в Подмосковье начался месяц чистоты. В прошедшие выходные в каждом территориальном управлении провели общегородской субботник. Участие в уборке приняли представители структурных подразделений администрации и жители округа.
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