Подмосковье 05 марта 2024, 16:07 Пешеходные дорожки проложат в лесопарке «Шариха» в Клину Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство лесопарка «Шариха» запланировали в Клину в 2024 году. Зимой на его территории уже проложили лыжную трассу. В ближайшее время в лесопарке обустроят пешеходные дорожки и установят малые архитектурные формы.

В Министерстве благоустройства Московской области заявили, что работы выполнят по программе «Парки в лесу».

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«Благоустройство лесопарков — это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы бережно, используя натуральные и экологически чистые материалы, чтобы не навредить природной среде», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, лесопарки пользуются огромным спросом среди жителей и гостей региона.

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