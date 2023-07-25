25 июля 2023, 12:17
Пешеходные дорожки обустроили в лесопарке Химок
Дорожно-тропиночную сеть обустроили в Химкинском лесопарке. Вскоре для любителей активного отдыха там построят велодорожки и лыжероллерную трассу.
Масштабное благоустройство продолжается в лесопарке Химок. Там установят скамейки, навесы и видеокамеры, а также обустроят зоны отдыха.
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«В рамках первого этапа мы благоустраиваем почти 50 гектаров Химкинского лесопарка. Об этом нас просили жители. Основная концепция — максимально сохранить природу, добавить освещение, удобные пешеходные и велодорожки, игровые площадки для детей и зону воркаута. Все пожелания химчан мы учли», — сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Следующий этап благоустройства стартует в 2024 году. Специалисты отремонтируют входную группу и административное здание, построят амфитеатр и парковки. Все работы проводятся в рамках проекта «Парки в лесу».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость улучшить содержание парков в регионе.
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