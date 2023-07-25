Подмосковье 25 июля 2023, 12:17 Пешеходные дорожки обустроили в лесопарке Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Дорожно-тропиночную сеть обустроили в Химкинском лесопарке. Вскоре для любителей активного отдыха там построят велодорожки и лыжероллерную трассу.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Масштабное благоустройство продолжается в лесопарке Химок. Там установят скамейки, навесы и видеокамеры, а также обустроят зоны отдыха.

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«В рамках первого этапа мы благоустраиваем почти 50 гектаров Химкинского лесопарка. Об этом нас просили жители. Основная концепция — максимально сохранить природу, добавить освещение, удобные пешеходные и велодорожки, игровые площадки для детей и зону воркаута. Все пожелания химчан мы учли», — сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Следующий этап благоустройства стартует в 2024 году. Специалисты отремонтируют входную группу и административное здание, построят амфитеатр и парковки. Все работы проводятся в рамках проекта «Парки в лесу».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость улучшить содержание парков в регионе.

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