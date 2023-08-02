Подмосковье 02 августа 2023, 15:14 Пешеходные дорожки к магазинам и заведениям обновят на улице Ленина в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Благоустройство пешеходной зоны продолжается на улице Ленина в Лобне. Сейчас работы ведутся на четной стороне улице. Асфальт обновят не только на тротуарах и велодорожке, но и на подходах к магазинам и заведениям.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко проверил качество уже выполненных работ на пешеходной зоне.

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«Покрытие отличное, но вот по благоустройству еще есть вопросы. Необходимо сделать отсыпку и аккуратные подходы к заведениям, двери которых выходят на улицу. Кроме того, у дома № 8 в сторону станции остался отрезок старого, неиспользуемого тротуара. Его и ограду за ним договорились демонтировать и засадить участок газоном», — написал в своем Telegram-канале глава.

Кроме главной улицы города, асфальт заменили в пяти дворах: в Научном городке и на улицах Чехова, Маяковского, Булычева и Крупской.

Комфортную инфраструктуру создают не только для пешеходов, но и для автомобилистов. Так, при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ведется реконструкция Лобненского шоссе и строительство Северного обхода.

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