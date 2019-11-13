Пешеходные дорожки и новые парковки появились в микрорайоне Восточный Звенигорода

Благоустройство микрорайона Восточный в Звенигороде практически завершено. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа. Перечень работ был сформирован на основании обращений жителей.

В микрорайоне Восточный Звенигорода завершилось строительство внутриквартального проезда от детского сада «Малинка» до дома №4. Там установлены искусственные дорожные неровности, а также заасфальтировано парковочное пространство рядом с многоквартирным домом №5.

Перечень работ по благоустройству составили на основании обращений жителей к главе Одинцовского округа Андрею Иванову и депутату Госдумы Оксане Пушкиной.

Глава муниципалитета уточнил, что местные жители попросили благоустроить придомовую и внутриквартальную территорию рядом с домами №№4 и 5 и организовать пешеходную дорожку от дома №1 к дому №4.

«Все, о чем просили горожане, мы взяли в план. И сейчас уже можно говорить, что работы практически завершены. В настоящее время завершается обустройство пешеходной дорожки от дома №1 к дому №4 микрорайона Восточный», — рассказал Андрей Иванов.

Анастасия Толстошеева со своей семьей уже около пяти лет живет в микрорайоне Восточный. Она одна из активных жителей, которые обратились к главе Одинцовскго округа с просьбой благоустроить свою придомовую территорию.

«Наша семья переехала более пяти лет назад, и все эти пять лет мы с инициативными жителями обращались во все инстанции с просьбой отремонтировать дорогу, создать пешеходные дорожки и благоустроить придомовые территории. Свои обещания Андрей Иванов исполнил, и наши детишки побежали в детский сад по новым дорожкам», — подтвердила Анастасия Толстошеева.

Сейчас в Звенигороде также ведется установка перильных ограждений вблизи образовательных учреждений.