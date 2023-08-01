Подмосковье 01 августа 2023, 10:44 Пешеходные дорожки благоустроили на улицах Шадунца и Спортивной в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Благоустройство народных троп продолжается в Лобне. Еще две дорожки заасфальтировали на улицах Шадунца и Спортивной.

Вскоре около обустроенных дорожек разровняют грунт и вывезут оставшийся после работ мусор.

Программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Пешком» реализуется в регионе с 2021 года. Благодаря ей грунтовые дорожки во дворах превращаются в комфортные пешеходные маршруты. Глава региона отметил, что привычные маршруты до остановок, школ и детских садов становятся безопаснее.

Всего в регионе планируется благоустроить более 580 народных троп до конца года, из них уже более 300 пешеходных дорожек — в работе.

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