Пешеходные дороги благоустроят в Пущине. Об этом попросили жители

В Пущине отремонтируют тротуар в так называемой зеленой зоне. Работы уже начались. О благоустройстве пешеходной дороги просили жители.

Так, дорогу отремонтируют на улице Институтская, пешеходную зону вдоль улицы Грузовая. Благоустроят тротуар от сетевого магазина «Атак» до улицы Балковская и частично расширят дорогу для установки перильных ограждений от бульвара Насибуллина к детскому саду №2.

«По поводу ремонта пешеходной зоны вдоль улицы Институтская в муниципалитет поступило огромное количество обращений от жителей. Не секрет, что это одна из самых проходных тротуарных сетей в городском округе Пущино. Благодаря совместной работе с советом депутатов мы изыскали средства в местном бюджете и, соответственно, реализовали уточнения в бюджете», — рассказал Алексей Воробьев, исполняющий обязанности руководителя администрации.

Источник фото: телеканал «360»

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Срок окончания работ — 30 дней. Сейчас по всей пешеходной зоне рабочие завершают установку бордюрного камня, это одна из затратных по времени процедур, которая выполняется вручную.

«Считаю, что уже давно назрел ремонт данной пешеходной дорожки. Она очень удобная, по ней ходит много горожан, это же вдоль Институтской улицы, научные сотрудники ежедневно ходят и другие пущинцы. Много гуляют жителей с детьми с колясками. По своему опыту могу отметить, что с коляской по этим выбоинам и ямам было ходить ужасно неудобно. А сейчас я очень доволен и счастлив, когда увидел, что начался ремонт этой дороги», — поделился местный житель Виктор Симонов.

На следующей неделе в зеленой зоне начнут менять асфальт. Все работы будут завершены до начала заморозков.