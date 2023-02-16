Подмосковье 16 февраля 2023, 16:11 Пешеходную зону вокруг собора Рождества Христова благоустроят в Верее

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Конкурс на благоустройство общественной территории объявили в Наро-Фоминском округе. Сейчас ищут подрядчика, который займется преображением пешеходной зоны в центре Вереи вокруг собора Рождества Христова. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на портале ЕАСУЗ. Общая площадь участка составляет пять гектаров. Его границы проходят вдоль берега реки Протвы, здания историко-краеведческого музея и Советской площади.

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Ожидается, что будет создано многофункциональное пространство для отдыха с сохранением исторической среды. По проекту запланировано озеленение территории, установка освещения и малых архитектурных форм, инфостендов, а также размещение прогулочных настилов.

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Провести все работы планируется в 2023 году.

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