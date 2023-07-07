Подмосковье 07 июля 2023, 16:45 Пешеходную зону Пролетарской улицы благоустроят в Балашихе к концу лета Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство пешеходной зоны по Пролетарской улице началось в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе. Работы проведут до Новой улицы и завершат к концу лета.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, больше половины работ на территории уже провели.

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«Больше половины работ на территории „Бульвара цветов“ в Балашихе сделано. Уже совсем скоро жители получат современную зону для прогулок и отдыха. Это одна из территорий в шаговой доступности, где будут созданы все условия для проведения досуга рядом с домом», — сказал он.

Общая площадь благоустройства превысит три гектара. Там появится прогулочная зона, две детские площадки, тренажеры и велодорожки. Летом здесь будет работать сухой фонтан с подсветкой. Также высадят деревья, кустарники, обустроят цветники и разместят малые архитектурные формы. На бульваре появится теневой навес с качелями, велопарковка, новое освещение и световые инсталляции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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