Подмосковье 18 июля 2023, 16:40 Пешеходную зону от Советской площади до музея-заповедника Чайковского благоустроят в Клину Официальное сообщество ВК администрации городского округа Клин

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На портале ЕАСУЗ опубликовали извещение о проведении конкурса на благоустройство пешеходной зоны в Клину. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ожидается, что территория преобразится от Советской площади до государственного мемориального музея-заповедника Чайковского. На данный момент пешеходные маршруты расположены хаотично, а дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии.

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После благоустройства территория станет удобной для пешеходов: там заменят покрытие, организуют велодорожки и парковку, а также установят малые архитектурные формы.

Работы проведут по госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и завершат уже в этом году.

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