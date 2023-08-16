Подмосковье 16 августа 2023, 15:43 Пешеходную зону на Высотной улице в Подольске обустроят к концу августа Телеканал «360»

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Новая пешеходная зона появится на Высотной улице в Подольске к концу августа. Строительство находится на завершающей стадии. Вскоре там установят новые фонари и высадят липы.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков оценил темпы строительства будущей зоны отдыха. Рабочие уже провели все подготовительные работы, сделали основание для широких дорожек. Сейчас они укладывают плитку.

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В некоторых местах длинной пешеходной зоны уже построены площадки для будущих теневых навесов. Эти конструкции разработали специально для нового пространства.

Всю электрику для будущих фонарей уже проложили. Вскоре рабочие начнут демонтаж существующих матч освещения и установят современные фонари. Также территорию украсят более 100 лип. Их привезут на площадку к окончанию строительных работ.

Специалисты обещают завершить благоустройство раньше положенного срока. Уже в конце августа жители смогут оценить обновленное общественное пространство.

Все работы проводятся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».

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