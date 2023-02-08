Подмосковье 08 февраля 2023, 14:12 Пешеходную зону на улице Пришвина в Красногорске обустроят до конца февраля

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Тротуар появится на улице Пришвина в Красногорске по просьбам жителей. Его построят до конца февраля недалеко от школы.

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Жители попросили администрацию округа организовать комфортную пешеходную зону. Территорию проверили и приняли решение перенести забор на 1,5 метра вглубь от проезжей части.

Участок находится вблизи средней школы, в которой учатся 825 детей. По этой дороге они ходят на уроки и домой. Родители попросили построить тротуар для их безопасности.

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