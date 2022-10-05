Пешеходную зону на улицах Дудкина и Комсомольской завершили во Фрязине | 360°

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Пешеходную зону на улицах Дудкина и Комсомольской завершили во Фрязине

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Благоустройство улиц Дудкина и Комсомольской завершилось во Фрязине. На них заменили плитку, установили скамейки и высадили цветы. Об этом сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Как напомнил глава ведомства Михаил Хайкин, программа формирования комфортной городской среды реализуется в регионе уже шестой год.

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«В текущем году мы завершили второй этап благоустройства центральной части города Фрязино. Преобразилась площадь перед Дворцом культуры и расположенный напротив площади сквер», — сообщил он.

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На площади перед Дворцом культуры заменили плитку, установили лестницы с пандусами, скамейки, построили амфитеатр и провели озеленение. Также у здания появились новые парковочные места.

Сквер по улице Комсомольская и Дудкина тоже обрел новый вид. Там обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, а также станции зарядки гаджетов. На территории появилась площадка для занятий спортом с деревянным настилом, а также новая система освещения и камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Благоустройство

Фрязино

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